В Рыбинском округе после «нефтяного» дождя начали очищать реку

В Рыбинском округе Ярославской области, где 14 июня выпали осадки с содержанием нефтяных компонентов, проведут очистку акватории и береговой линии реки Волготня, впадающей в Рыбинское водохранилище. Об этом сообщила глава округа Татьяна Смирнова по итогам заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «ВКонтакте» Татьяны Смирновой Фото: Страница «ВКонтакте» Татьяны Смирновой

Работы начали проводить специалисты областной пожарно-спасательной службы. Также проведена ручная уборка территории пляжа и поставлены аншлаги о запрете купания.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 июня на реке выставили боновые заграждения, препятствующие дальнейшему загрязнению водного объекта. В тот день Ярославская область подверглась атакам беспилотников. В результате одной из них произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, сообщал губернатор Михаил Евраев. Места атак не назывались. 15 июня глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил о возгорании на промышленном объекте по хранению топлива.

Алла Чижова