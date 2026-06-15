Глава Рыбинска сообщил о пожаре на объекте по хранению топлива
Под Рыбинском Ярославской области произошло возгорание на промышленном объекте по хранению топлива. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«На месте развернута работа специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзор. Ситуация находится под контролем»,— написал господин Рудаков.
В районе ближайшей жилой застройки от места пожара специалисты отобрали пробы воздуха. По результатам исследований превышений гигиенических нормативов не установлено.
«Первоочередная задача — не допустить распространения загрязнения и минимизировать вред окружающей среде. Проводится мониторинг качества воды и воздуха»,— сообщил Дмитрий Рудаков.
О каком именно промышленном объекте идет речь, господин Рудаков не написал. 14 июня в районе Копаево была перекрыта дорога в связи с ликвидацией возгорания. Объект также не назывался. В этот же день регион подвергся атакам беспилотников, которые привели к возгоранию промышленных объектов, сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Места атак не назывались. В нескольких округах прошел «нефтяной» дождь.