Глава Рыбинска сообщил о пожаре на объекте по хранению топлива

Под Рыбинском Ярославской области произошло возгорание на промышленном объекте по хранению топлива. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На месте развернута работа специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзор. Ситуация находится под контролем»,— написал господин Рудаков.

В районе ближайшей жилой застройки от места пожара специалисты отобрали пробы воздуха. По результатам исследований превышений гигиенических нормативов не установлено.

«Первоочередная задача — не допустить распространения загрязнения и минимизировать вред окружающей среде. Проводится мониторинг качества воды и воздуха»,— сообщил Дмитрий Рудаков.

О каком именно промышленном объекте идет речь, господин Рудаков не написал. 14 июня в районе Копаево была перекрыта дорога в связи с ликвидацией возгорания. Объект также не назывался. В этот же день регион подвергся атакам беспилотников, которые привели к возгоранию промышленных объектов, сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Места атак не назывались. В нескольких округах прошел «нефтяной» дождь.

Алла Чижова