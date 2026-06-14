Атака БПЛА, перекрытия и дождь с нефтепродуктами

В Ярославской области в воскресенье произошла серия инцидентов. Утром регион атаковали беспилотники, в связи с чем дважды был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, закрыт аэропорт. Позже стало известно о перекрытии дороги в Рыбинске из-за ликвидации возгорания, а в Рыбинском районе выпал дождь с содержанием нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности был объявлен в Ярославской области 14 июня в 4:15. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе». В 4:36 был закрыт для полетов ярославский аэропорт. Как сообщили СМИ, утром в областном центре сработали системы оповещения. В 5:11 глава региона сообщил о первой атаке БПЛА на регион.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал Михаил Евраев.

Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестности. В 8:01 стало известно и о последствиях налета.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет»,— уточнил губернатор.

В это же время движение из Ярославля в сторону Москвы было восстановлено. Между тем отбой беспилотной опасности не объявлялся. Как сообщил губернатор в 10:22, регион повторно атаковали украинские БПЛА, после чего вновь потребовалось остановить движение на выезде из города в сторону Москвы. О снятии перекрытия губернатор сообщил в 11:32.

Серия ЧП в регионе продолжилась во втором по величине городе региона — Рыбинске. Там из-за возгорания неназванного объекта также пришлось перекрыть движение транспорта.

«В Рыбинске в районе Копаево перекрыто движение транспорта в связи с ликвидацией возгорания. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут минуя этот участок»,— привели в правительстве Ярославской области комментарий министерства региональной безопасности.

Также 14 июня жители Рыбинского округа сообщили в соцсетях о дожде черного цвета с запахом нефтепродуктов. Позднее эту информацию подтвердила глава округа Татьяна Смирнова. По ее словам, явление зафиксировано в нескольких населенных пунктах.

«В связи с выпавшими на территории Рыбинского округа осадками с содержанием нефтяных компонентов — для комплексной оценки обстановки — организован выезд специалистов администрации Рыбинского муниципального округа и представителей министерства природных ресурсов Ярославской области, Главного управления МЧС по Ярославской области на территории населенных пунктов, затронутых инцидентом»,— сообщила глава Рыбинского муниципального округа Татьяна Смирнова на своей странице ВКонтакте.

Росприроднадзор произвел замеры состояния атмосферного воздуха, по результатам которых превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ не обнаружено. Профильные ведомства продолжают мониторинг состояния окружающей среды.

Татьяна Смирнова пообещала, что устранять последствия происшествия будут после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вероятную причину выпадения осадков с содержанием нефтепродуктов глава округа не назвала.

Отбой беспилотной опасности в Ярославской области был объявлен 14 июня в 19:12. Об этом сообщил канал РСЧС в «Максе». В 19:19 Росавиация разрешила полеты в аэропорту Ярославля.

Антон Голицын