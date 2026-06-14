Боновые заграждения выставят на реке в Рыбинском округе после «нефтяного» дождя

Специалисты Пожарно-спасательной службы Ярославской области начали устанавливать заграждающие боновые препятствия на реке Волготня в Рыбинском округе. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинского округа Фото: Администрация Рыбинского округа

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 июня в некоторых округах региона выпали осадки с содержанием нефтяных компонентов. О таких инцидентах сообщили главы Некоузского и Рыбинского округов.

В Рыбинском округе по результатам мониторинга территории деревни Волково и береговой линии реки Волготня, впадающей в Рыбинское водохранилище, было проведено выездное заседание комиссии по ЧС.

«Определены задачи и виды неотложных работ, организован забор воды, воздуха, почвы. ГБУ "ПСС ЯО" приступила к установке заграждающих боновых препятствий. Ситуация находится под контролем»,— сообщили в администрации Рыбинского округа.

Глава Некоузского округа Григорий Петров сообщил, что дежурная служба собирает информацию по местам загрязнения на территории округа. «При необходимости будут приняты дополнительные меры для обеспечения экологической безопасности населения»,— написал господин Петров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 июня Ярославская область подверглась атакам беспилотников. В результате одной из них произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Места атак не назывались.

Алла Чижова