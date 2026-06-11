Вратарь «Локомотива»: Никитин внес большой вклад во второй трофей

Вратарь ярославского ХК «Локомотив» Даниил Исаев отметил вклад экс-наставника команды Игоря Никитина во второй Кубок Гагарина, завоеванный «железнодорожниками». Интервью хоккеиста опубликовала КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В 2025 году «Локомотив» выиграл свой первый Кубок Гагарина. К победе команду после четырех лет работы привел Игорь Никитин, который после окончания сезона ушел в ЦСКА вместе с тренерским штабом. Наставником «Локомотива» стал канадский специалист Боб Хартли. Даниил Исаев назвал «притирку с новым тренерским штабом» самым сложным моментом сезона.

«Нам понадобилось время, чтобы понять и перестроиться. При Игоре Валерьевиче мы никогда не подстраивались под соперника, всегда гнули свою линию. Мы заставляли соперников подстраиваться под нас, выжимали из них все, заставляли играть не в свой хоккей. При штабе Боба было иначе — где-то мы подстраивались под соперника. Наверное, при Бобе играли в обороне не так строго, как раньше»,— цитирует КХЛ Даниила Исаева.

Вместе с главным тренером тогда ушел и тренер вратарей Рашит Давыдов. Его место занял ярославский специалист Андрей Малков. Даниил Исаев рассказал, что тренер не стал ничего менять.

«Он вошел в мою ситуацию и не стал ничего менять или ломать. Уверен, ему тоже было непросто. Мне комфортно с ним тренироваться, поскольку с Андреем Витальевичем мы знакомы давно — он приходил к нам на тренировки, когда я играл в детской школе. Хорошо, что он останется в следующем сезоне, и мы продолжим нашу работу. Рашит Давыдов больше работал психологически, хотя и Андрей Витальевич мог подбодрить и сказать нужные слова»,— прокомментировал вратарь.

Даниил Исаев рассказал, что при тренерском штабе Боба Хартли научился «быть обособленным» и не обращать внимания на то, что происходит на играх и тренировках. Хотя Хартли особо и не вмешивался в работу вратаря, он поддерживал хоккеиста: «После неудачного матча с "Амуром" Боб ко мне подошел и поддержал. Сказал, что у него Патрик Руа пропускал и по девять шайб».

Вратарь считает, что вырос в ментальном плане за прошедший сезон, при этом справляться с чемпионством и скептицизмом в отношении него было непросто. «Я слышал разговоры, мол, Исаев только при системе Никитина может показывать хорошую игру. В этом году у нас была другая система, другой подход. Для меня важно было доказать, что я могу показывать высокий уровень в иных условиях»,— сказал голкипер.

«Локомотив» завоевал второй Кубок подряд, но с разными наставниками. Исаев уверен, что вторая победа — это и результат работы Никитина. «Во втором кубке также есть заслуга Игоря Валерьевича. При всем уважении к Бобу, Никитин внес большой вклад во второй трофей»,— сказал вратарь.

После окончания сезона 2025/26 Боб Хартли объявил о завершении тренерской карьеры. В новом сезоне наставником «Локомотива» будет Дмитрий Квартальнов, который последние сезоны провел в минском «Динамо», но ранее работал и в «Локомотиве» (2017/18, 2018/19). Даниил Исаев сообщил, что команда рада его возвращению.

«Многим он дал дорогу в КХЛ в родном клубе, в том числе — мне. Думаю, все будет хорошо. Мы уже пообщались с ним в Ярославле, но не обсуждали ничего такого. Уверен, Дмитрий Вячеславович будет что-то менять в игре на свой лад, у него есть свое видение. Но если мы начнем перестраиваться до сезона, а также шлифовать систему во время регулярки, то команда сможет перестроиться»,— цитирует КХЛ Даниила Исаева.

Алла Чижова