Погрузка на Северной железной дороге достигла 989 тыс. тонн в апреле

Общий объем грузов, принятых к перевозке на Северной железной дороге в апреле 2026 года, увеличился на 17,2% год к году.

Основной объем погрузки пришелся на нефтепродукты — 855 тыс. тонн (+18,3% в годовом выражении). Также зафиксирован рост погрузки лесных грузов до 34,3 тыс. тонн (+20,6%), химикатов и соды — до 25,8 тыс. тонн (+47,5%), строительных материалов — до 25,1 тыс. тонн (+45,9%), зерна — до 14,4 тыс. тонн (+64,6%). В то же время объемы погрузки лома черных металлов снизились на 34,5%, до 11,6 тыс. тонн, готовых черных металлов — на 37,4%, до 10,7 тыс. тонн.

За январь–апрель 2026 года объем погрузки в регионе составил 3,3 млн тонн, что на 12,1% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Для справки: на всей Северной железной дороге, по оперативным данным, за четыре месяца 2026 года погружено порядка 16,8 млн тонн грузов (6,7% год к году). В структуре грузовой базы доминируют лесные грузы и нефтепродукты (по 3,8 млн тонн), черные металлы (2,1 млн тонн), цветная руда (около 1,2 млн тонн). Далее следуют строительные грузы (909 тыс. тонн), каменный уголь (839 тыс. тонн), минеральные удобрения (745 тыс. тонн), химикаты и сода (300 тыс. тонн).

На региональную динамику погрузки влияет конъюнктура в промышленном секторе. Снижение погрузки лесной продукции на Северной магистрали связано с ослаблением спроса на внутреннем и внешнем рынках. Погрузка нефтепродуктов зависит от проведения ремонтных работ на перерабатывающих заводах, угля — от динамики добычи горной массы.

Рост погрузки черных металлов (+7% на сети СЖД) поддерживается действием тарифных преференций при перевозках по РФ и в страны СНГ. Увеличение погрузки цветной руды (+5,2%) обусловлено повышенным спросом со стороны алюминиевых предприятий. Отмечен также рост погрузки строительных грузов (+0,7%), химикатов (+20,1%). Данные виды грузов отправлены преимущественно на внутренний рынок.