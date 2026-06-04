К началу лета на Северной железной дороге отремонтировали более 70 км пути

Путевые работы на Северной железной дороге стартовали в марте, и к началу летнего сезона 2026 года отремонтированы 72 км железнодорожного пути, что составляет примерно треть от годового плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Полностью завершен ремонт на 24,2 км пути: обновлены участки Александров — Балакирево (Владимирская и Ярославская области) и Юкарка — Тобысь (Республика Коми). На всей территории Северной дороги заменено 29 стрелочных переводов.

На ряде направлений работы продолжаются. Это участки Бакланка — Грязовец и Шексна — Чебсара в Вологодской области, Балакирево — Берендеево во Владимирской и Ярославской областях, Глазаниха — Мудьюга в Архангельской области, а также станция Коромыслово в Ярославской области.

Общий объем капитального ремонта пути на 2026 год предусматривает модернизацию 236 км пути и замену 85 стрелочных переводов.

Начальник СЖД Рашид Сайбаталов пояснил, что плановый ремонт проводится ежегодно для поддержания надежности железнодорожной инфраструктуры. Для выполнения работ организуются технологические «окна», в связи с чем в расписание пригородных и пассажирских поездов вносятся корректировки. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время отправления и прибытия составов при планировании поездок.