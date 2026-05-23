Викторины, мороженое, аквагрим: ПСБ устроил праздник взрослым и юным участникам «ЗаБег.РФ»

В Ярославле Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, дал старт и наградил победителей юбилейного Всероссийского X полумарафона «ЗаБег.РФ». Банк уже восемь лет подряд выступает генеральным партнером соревнований.

«В этом году к ярославскому забегу присоединились более 1000 сотрудников ПСБ и членов их семей. Число впечатляет, а в следующем году оно будет еще больше: в ближайшее время в регион переедут сотрудники банка из Москвы. Ярославль стал для нас по-настоящему домашним регионом, мы укрепляем ценности, традиции здорового образа жизни, вовлекая в движение коллег, партнёров и жителей города. И неизменно, восьмой год подряд мы поддерживаем «ЗаБег.РФ» как значимый спортивный проект, а также сами создаем и развиваем в регионе спортивную инфраструктуру: осенью открыли Центр уличного баскетбола, а сегодня занимаемся вопросами реконструкции футбольного стадиона «Шинник». Поздравляю спортсменов и призеров с этим прекрасным праздником спортивного единства, достижений и побед», – сказал Дмитрий Макеев.

Масштабный полумарафон стартовал одновременно в 124 городах России — от Камчатки до Калининграда — и объединил порядка 250 тысяч участников. Бегуны могли выбрать любую из четырех дистанций: 1 км, «ПСБ 5 км», 10 км и 21,1 км.

Маршрут корпоративной дистанции «ПСБ 5 км» в Ярославле проходил с видом на самые знаковые места города: Которосльную набережную, парк Подзеленье, Успенский собор, Ярославский музей-заповедник и другие достопримечательности. Самые быстрые спортсмены беговой «пятерки» получили медали и подарки от банка.

Старт и финиш всех дистанций проходил на площадке у КЗЦ Миллениум, там же ПСБ разместил праздничную фан-зону для любителей спорта, где можно было сделать зарядку, поболеть за своих близких, поучаствовать в конкурсах, угоститься мороженым. Для детей помладше ПСБ организовал фотозоны и аквагрим, а для подростков — турнир по баскетболу 3х3 и мастер-класс от заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских игр, обладателя Кубка России, двукратного обладателя Кубка Европы Сергея Мони.

Всего около 3000 ярославцев вышли на старт забега. Мероприятие объединило всех желающих: профессиональных атлетов, любителей, взрослых и детей, поэтому для некоторых участников полумарафон стал еще и семейным праздником спорта.