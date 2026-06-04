ПСБ и Ярославская область подписали ряд соглашений о создании социальной инфраструктуры при релокации банка

Петр Фрадков, председатель ПСБ, на полях XXIX Петербургского международного экономического форума подписал пакет соглашений в рамках реализации масштабного проекта по переезду банка в Ярославль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

«Сегодня мы подписали соглашения, которые предметно “закрыли” практические вопросы возведения важной социальной инфраструктуры в рамках переезда головного офиса ПСБ в Ярославль. Наш масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, в том числе здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И все это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона»,— прокомментировал Петр Фрадков.

Согласно заключенному с правительством Ярославской области соглашению, руководство региона будет координировать работу всех профильных министерств и ведомств, создавая условия для плавного и бесперебойного прохождения банком необходимых административных этапов в процессе строительства офиса, школы, детсада и прочей инфраструктуры, требуемой для переезда.

Благодаря подписанному соглашению с АФК «Система», в периметр которой входит ГК «МЕДСИ», ПСБ фактически меняет ландшафт медицинской помощи в Ярославской области: будет создан медицинский центр нового для региона формата — на стыке передовой диагностики и доказательной медицины. Он обеспечит всем жителям доступ к еще более широкому спектру врачебного сопровождения и технологий — без очередей, с понятными сроками и комфортной средой.

В рамках соглашения с Финансовым университетом для сотрудников ПСБ и членов их семей зафиксированы льготные условия обучения по программам дополнительного профессионального образования. Партнерство банка и университета не заменяет существующую в Ярославле образовательную среду, а добавляет к ней еще один сильный канал для профессионального роста — с федеральными стандартами и гибкими онлайн-форматами.

«Проект носит стратегический характер. ПСБ планомерно переводит свои подразделения в Ярославль, формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства. Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории. Банк создает новые рабочие места, укрепляет налоговую базу и участвует в развитии социальной сферы. Со стороны правительства области мы обеспечиваем комплексную поддержку, которая значительно снизит бюрократическую нагрузку. Наша задача – выстроить комфортные условия для интеграции структур банка в экономику Ярославской области и беспрепятственное взаимодействие на всех этапах»,— сообщил Михаил Евраев, губернатор Ярославской области.

«Совместный медицинский проект с ПСБ в Ярославле подтверждает лидерство АФК “Система” как надежного партнера государства в развитии социально значимой инфраструктуры и наши компетенции в сфере здравоохранения. Уверен, что услуги новой клиники будут востребованы не только сотрудниками одного из крупнейших банков страны, но и местными жителями, которые получат доступ к медицине по самым современным стандартам, а при необходимости смогут пройти дальнейшие обследования и получить высококвалифицированную помощь в наших столичных клинико-диагностических центрах и стационарах»,— рассказал Тагир Ситдеков, президент АФК «Система».

«Как лидер рынка частных медицинских услуг России мы всегда готовы к реализации амбициозных задач. Для нас развитие регионов и возможность предоставления качественной медицинской помощи является стратегически важным направлением. Приложим все усилия, чтобы новый медицинский центр в Ярославле соответствовал самым высоким стандартам качества, в основе которых лежат принципы доказательной медицины, новейшие технологии и высококвалифицированный персонал. Уверены, что совместный проект с банком ПСБ станет важным шагом в укреплении системы здравоохранения региона»,— прокомментировал Андрей Соколов, президент ГК «МЕДСИ».

«Для Финансового университета партнерство с ПСБ — это возможность не только готовить высококвалифицированные кадры для одного из ведущих банков страны, но и выстроить систему непрерывного профессионального развития его сотрудников. Для нас особенно ценно, что соглашение предусматривает образовательную поддержку не только самих сотрудников ПСБ, но и членов их семей. Это пример ответственного подхода работодателя к социальному благополучию своих кадров, и мы рады стать партнером в этой инициативе. Ярославский филиал Финансового университета станет основной площадкой для реализации нашего соглашения с ПСБ»,— отметил Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета.