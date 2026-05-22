На СЖД открыли сезон летних пассажирских перевозок

Северная железная дорога организует летние перевозки пассажиров к Черноморскому побережью, включая транспортировку организованных детских групп. В летний сезон 2026 года в южном направлении будут курсировать 13 поездов дальнего следования: три круглогодичных и десять сезонных. Ожидается, что в составе организованных групп на курорты отправятся более 40 тыс. детей.

Прямые поезда в Адлер будут следовать из Архангельска, Вологды, Воркуты, Печоры и Череповца; в Анапу — из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца; в Новороссийск — из Архангельска и Воркуты. Составы из Архангельска, Сосногорска, Печоры и Череповца предусматривают остановки в Вологде и Ярославле. Для пассажиров из Иваново и Сыктывкара предусмотрены варианты проезда с использованием вагонов беспересадочного сообщения, включаемых в поезда, следующие из соседних узлов.

По данным за летний сезон 2025 года, со станций Северной магистрали в южном направлении было отправлено свыше 155 тыс. пассажиров. В текущем году спрос сохраняется на сопоставимом уровне. Для детских перевозок к черноморским здравницам выделено 11 специализированных составов, ещё девять графиковых поездов обеспечат 178 дополнительных рейсов. Основные потоки детских групп формируются в Архангельской области и Республике Коми, пункты назначения — Анапа и Адлер.

Перевозка организованных детских групп осуществляется в вагонах, оборудованных системами кондиционирования, кулерами с питьевой водой и экологичными туалетами. В пути с детьми работают бригады, прошедшие медицинский осмотр и профильное обучение. Питание в вагонах-ресторанах организовано по меню, согласованному с Роспотребнадзором. На вокзалах для групп предусмотрены безопасные маршруты перемещения («зелёные коридоры»), отдельные залы ожидания и зоны парковки автобусов. Сопровождение детей в поездах обеспечивают медицинские работники и сотрудники полиции.

Заместитель начальника СЖД по пассажирским перевозкам Сергей Горюнов отметил, что южное направление традиционно пользуется повышенным спросом в летний период. По его словам, с июня по сентябрь планируется назначить десять дополнительных поездов; при наличии технических возможностей в составы действующих маршрутов будут включаться дополнительные вагоны. Также пассажирам доступны варианты поездок с пересадкой в Москве.

На большинстве поездов дальнего следования, курсирующих по территории РФ, продажа билетов открывается за 90 суток до отправления. Для повышения доступности проезда используется сервис «Лист ожидания» на сайте РЖД и в мобильном приложении: система автоматически оформляет билет при появлении мест в результате добавления вагонов или возврата ранее выкупленных мест. Пассажиров информируют о возможных изменениях в расписании в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на сети ОАО «РЖД» в летний период.