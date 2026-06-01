Ярославский «Локомотив» объявил о подписании Дмитрия Квартальнова

Главным тренером ярославского ХК «Локомотив» стал Дмитрий Квартальнов. О подписании контракта сообщили в пресс-службе клуба.

«Он возглавит основной состав нашей команды в следующем сезоне КХЛ. Работа над формированием тренерского штаба продолжается. Информация о его полном составе будет позднее опубликована»,— указывается в сообщении.

Последние три сезона Дмитрий Квартальнов провел в минском «Динамо», в сухую проигравшем в минувшем четвертьфинале казанскому «Ак Барсу». До прихода в «Динамо» Квартальнов три сезона проработал в «Ак Барсе», а до него — два в «Локомотиве» (2017/18, 2018/19).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Боб Хартли, бывший главный тренер «железнодорожников», останется в «Локомотиве» в качестве консультанта.

Алла Чижова