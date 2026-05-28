Северная магистраль расширяет партнерство с учебными заведениями для подготовки кадров

Северная железная дорога в рамках приемной кампании 2026–2027 учебного года намерена заключить 193 договора на целевое обучение со студентами вузов. Документы будут подписываться с абитуриентами, поступающими на программы высшего образования в Российский университет транспорта, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, а также в Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.

Часть договоров предусмотрена для программ среднего профессионального образования: филиалы ПГУПС в Ярославле, Вологде и Ухте, техникумы в Архангельске, Буе, Котласе, Сосногорске, колледжи в Вельске, Иваново, Няндоме и Череповце готовят специалистов по железнодорожным специальностям.

Механизм целевого обучения позволяет формировать кадровый резерв с учетом производственных потребностей магистрали. По окончании обучения выпускники, заключившие такие договоры, направляются на предприятия СЖД для трудоустройства.

По итогам 2025 года на Северную дорогу были приняты более 320 выпускников учебных заведений, из них около 120 человек ранее обучались по целевым договорам.