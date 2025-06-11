«Локомотив» подтвердил уход Игоря Никитина

Главный тренер Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Хоккейный клуб "Локомотив" сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года»,— говорится в сообщении клуба.

Информацию о новом наставнике в клубе пообещали сообщить позже. Информация о том, что Игорь Никитин покинет «Локомотив» уже неоднократно появлялась в СМИ и профильных Telegram-каналах. Уточнялось, что наставник вернется в ЦСКА, где работал до ярославского клуба.

Алла Чижова