Тренер «Локомотива» Хартли заявил о завершении карьеры после победы клуба в КХЛ

Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Боб Хартли заявил о завершении карьеры, сообщают «РИА Новости». Сегодня команда завоевала Кубок Гагарина во второй раз подряд.

«Я покинул “Локомотив”. Я закончил. Старый уже», — заявил господин Хартли журналистам.

Канадцу Бобу Хартли 65 лет. Он стал тренером ХК «Локомотив» в июле 2025 года. Сегодняшний Кубок Гагарина стал вторым в карьере господина Хартли — в 2021 году под его руководством награду выиграл омский «Авангард». Сибирский ХК господин Хартли возглавлял с 2018-го по 2022 год. За свою карьеру канадец также был тренером «Калгари Флэймз», «Атланта Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш». С последней командой он завоевал Кубок Стэнли в 2001 году.

Сегодня на встрече в Казани ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 3:2, серию «Локомотив» выиграл со счетом 4–2. Клуб завоевал Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.