На СЖД выбрали 43 инновационных проекта на отраслевой презентации в Ярославле

Северная железная дорога 24 апреля провела в Ярославле «День инноваций» для предприятий, разрабатывающих технику и технологические решения.

В ходе мероприятия рассматривались разработки в сфере машиностроения, связи, энергетики и информационных технологий. Участники оценивали возможности их применения в подразделениях железнодорожной инфраструктуры.

По словам главного инженера магистрали Алексея Кошубарова, за последние пять лет на дороге было рассмотрено около 500 инициатив, из которых 95 внедрены. Он отметил, что железнодорожный транспорт используется для апробации технологических решений, разработанных российскими компаниями.

На презентации были представлены, в частности, высокоточное геодезическое оборудование, системы мониторинга инженерных сооружений, видеосистемы для контроля производственных процессов. Также демонстрировались решения для очистки внутренних элементов двигателей тепловозов, пневматическое оборудование и модули для тормозных систем подвижного состава, устройства для транспортировки и хранения колесных пар, а также оборудование для организации ремонтных работ на перегонах и расходные материалы.

С разработками ознакомились главные инженеры профильных подразделений железной дороги. Всего было рассмотрено 90 предложений, из них 43 отобраны для дальнейшей проработки и возможного внедрения.

В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития с ООО «Завод Ангстрем», расположенным в Ярославле. Предприятие специализируется на производстве оборудования для диагностики кабельных линий, а также мобильных и стационарных испытательных лабораторий. В мае планируется начать опытную эксплуатацию передвижной лаборатории для диагностики сетей железнодорожной автоматики на участках в Ярославской области.

«Дни инноваций ОАО «РЖД» проводятся ежегодно и направлены на взаимодействие с разработчиками технологических решений для транспортной отрасли. На Северной железной дороге пять лет назад создан центр инновационного развития, который координирует эту работу. За это время реализовано 95 проектов, удовлетворено 9 запросов на инновации, сформирован портфель из 33 патентов, еще 7 заявок находятся на рассмотрении в Федеральном институте промышленной собственности.

В 2025 году на Северной железной дороге внедрено 28 инновационных решений. Экономический эффект от их реализации превысил 1,2 млрд рублей.