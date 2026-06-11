На острие атаки

В ночь на 11 июня южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Краснодаре загорелся многоквартирный жилой дом, пострадало два человека. Произошел пожар на Афипском НПЗ, повреждены дома в поселке Афипском, пострадал один человек. Обломки БПЛА упали в Энеме и повредили ЛЭП — часть поселка осталась без электричества. В Севастополе выбиты окна, повреждены балконы, тяжело ранена женщина. Все, что известно на этот час об атаке боевых дронов на Краснодарский край, Адыгею и Севастополь — в материале «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший от атаки дронов жилой дом в центре Краснодара

Фото: скрин видео оперштаба Кубани Пострадавший от атаки дронов жилой дом в центре Краснодара

Фото: скрин видео оперштаба Кубани

Согласно сводке Минобороны РФ, с 20:00 среды, 10 июня, до 7:00 четверга, 11 июня, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей, а также еще над десятком российских регионов, включая Москву и Подмосковье.

В Краснодаре около 3 часов ночи впервые была задействована городская система звукового оповещения «Внимание всем». Мэр кубанской столицы Евгений Наумов призвал в соцсетях жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Чуть позже он сообщил, что обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, после чего произошло возгорание. Пострадали два человека. Медицинская помощь была оказана им на месте.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в поселке Афипском Северского района обломками сбитого беспилотника были повреждены три частных домовладения, нарушена газовая магистраль, загорелся Афипский НПЗ. На момент публикации материала — возгорание было локализовано. Глава региона сообщил об одном пострадавшем. В Афипском городском поселении Северского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Зафиксировано падение обломков беспилотников на территории Тахтамукайского района Адыгеи. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в Энемском поселении повреждены кровля и остекление нескольких частных домовладений. В ряде случаев зафиксированы локальные разрушения элементов фасадов, однако угрозы дальнейшего обрушения конструкций нет. В части Энема отключили электричество, поскольку была оборвана линия электропередачи. «Энергетические службы приступят к восстановительным работам после завершения дополнительного обследования территории и оценки масштаба повреждений»,— сообщил господин Кумпилов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в Сочи, Краснодаре и Геленджике. По информации Росавиации, к 09:19 ограничения в кубанской столице были полностью сняты, однако расписание сбилось: к 10 утра на вылет было задержано не менее 16 рейсов, включая международные направления в Стамбул, Анталью, Тбилиси и Ташкент.

Не менее интенсивный воздушный удар пришелся на Крымский полуостров, где основным вектором атаки стал Севастополь. По заявлению губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря и в черте города было уничтожено как минимум 10 беспилотников. Очаги поражения фиксировались в районе Северной стороны, мыса Фиолент и парка Победы. К уничтожению воздушных целей привлекались не только зенитные комплексы, но и стрелковые подразделения.

«В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице. Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города (пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады). В Гагаринском районе автовладельцы сообщили о повреждениях четырех автомобилей. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла»,— пишет Михаил Развозжаев.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА в Севастополе было зафиксировано пять возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала (там осколками перебило газовую трубу) и горел автомобиль в Гагаринском районе, сообщил губернатор.

В настоящее время угроза атаки БПЛА объявлена также в Сочи, Туапсинском районе, Геленджике и Новороссийске. Гражданам настоятельно советуют не снимать работу средств ПВО и места прилета дронов — это запрещено законодательно, поскольку противник по геолокации снимков и видео может корректировать цели поражения. Кроме того, жителям и гостям края напоминают, что нельзя подходить к обломкам беспилотников, а тем более — трогать их руками (БПЛА могут быть начинены взрывчаткой и поражающими элементами). В моменты атаки и ее угрозы всем находящим на улице и в автомобилях советуют немедленно спрятаться в укрытие, а находящимся дома — за вторую стену (прихожая, ванная, туалет).

Нурий Бзасежев. Дмитрий Михеенко