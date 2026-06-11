При отражении атаки БПЛА на Севастополь сбили 33 дрона, есть пострадавшая

В Севастополе минувшей ночью силы ПВО, авиация, военные и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Михаила Развожаева, в ходе отражения атак удалось сбить 33 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В результате падения осколков пострадала женщина. У нее диагностированы осколочные ранения брюшной полости, пострадавшей оказывают медицинскую помощь в стационаре.

По информации спасательной службы города, зафиксированы точечные повреждения гражданской инфраструктуры в ряде районов. В Гагаринском районе и на Корабельной стороне повреждены окна и балконы в восьми многоквартирных домах и двух жилых зданиях соответственно. Также отмечены повреждения пяти частных домов в разных частях города: зафиксированы пробоины крыш, повреждения фасадов и стен от осколков.

В Гагаринском районе поступили сообщения о повреждении четырех автомобилей, находившихся рядом с жилыми домами. Кроме того, в кафе на улице Репина взрывной волной были выбиты стекла.

В результате падения фрагментов сбитых беспилотников зафиксировано пять очагов возгорания. Возгорания происходили в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской — там горела трава, а также в районе одного из садовых товариществ на Сапун-горе, где был зафиксирован лесной пожар. Дополнительно произошло возгорание в районе Рыбацкого причала, где осколками была повреждена газовая труба, а также загорелся автомобиль в Гагаринском районе.

Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий, проводится оценка последствий и устранение повреждений инфраструктуры.

Жителям напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников запрещено приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по номеру 112.

Власти призывают ориентироваться только на официальные источники информации и соблюдать меры безопасности до полной стабилизации обстановки.

Мария Удовик