Оперштаб показал последствия ночной атаки БПЛА на жилой дом в Краснодаре

В Краснодаре ночью 11 июня обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный жилой дом. В результате происшествия повреждения получил фасад здания, выбиты стекла, а также произошло возгорание в двух квартирах. На месте работают оперативные и специальные службы. Кадры последствий опубликовал оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По предварительным данным, после попадания обломков дрона в жилой дом в Краснодаре пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Последствия атаки зафиксировали и в Северском районе. Там повреждения получили несколько частных домовладений. По предварительной информации, пострадал один человек. На местах происшествий работают экстренные службы и специалисты, которые оценивают масштаб ущерба и принимают меры по ликвидации последствий.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что медицинскую помощь пострадавшим в краевом центре оказывают на месте. Глава города также напомнил жителям о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны.

Власти вновь призвали граждан не публиковать фотографии и видеозаписи работы ПВО, а также не распространять материалы, которые могут содержать сведения о действиях военных и специальных служб. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб. Кроме того, жителям рекомендовали не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и не пытаться самостоятельно их перемещать.

При обнаружении обломков граждан просят незамедлительно сообщать о находке по единому номеру экстренных служб 112. Специалисты напоминают, что подобные предметы могут представлять опасность.

Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и получать информацию о текущей обстановке исключительно из официальных источников.

Мария Удовик