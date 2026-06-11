В поселке Афипский на Кубани ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

В Афипском городском поселении Северского района введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Решение принято на фоне фиксации ущерба жилой застройке и необходимости оперативной оценки последствий инцидента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время на территории поселения работают оценочные комиссии, которые приступили к обследованию пострадавших участков. Специалисты фиксируют повреждения объектов, формируют первичные акты ущерба. Одновременно организованы работы по оказанию помощи жителям, в том числе по расчистке территорий и устранению последствий падения обломков.

По предварительным данным, в самом поселке Афипском обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений. В трех из них зафиксированы повреждения различного характера: выбиты окна и двери, частично нарушены конструкции хозяйственных построек. В одном случае произошло возгорание сарая, огонь был локализован.

Отдельно сообщается о падении фрагментов БПЛА на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Нефтяник». Обломки были зафиксированы в том числе во дворах семи домовладений. В трех из них установлены повреждения имущества: пострадали навесы, кровля, оконные и дверные конструкции.

Оперативные службы продолжают обследование территории и уточнение масштабов ущерба. Власти поселения координируют работу с профильными структурами для восстановления инфраструктуры и оказания необходимой поддержки жителям.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре ночью 11 июня обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный жилой дом. В результате происшествия повреждения получил фасад здания, выбиты стекла, а также произошло возгорание в двух квартирах. На месте работают оперативные и специальные службы.

Мария Удовик