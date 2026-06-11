В Адыгее обломки БПЛА повредили дома и инфраструктуру, пострадавших нет

Минувшей ночью в ряде регионов юга России силами Минобороны РФ отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. В результате работы средств противовоздушной обороны и подавления целей зафиксировано падение обломков на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

По оперативным данным, в Энемском поселении в результате падения фрагментов БПЛА были повреждены кровля и остекление нескольких частных домовладений. В ряде случаев зафиксированы локальные разрушения элементов фасадов, однако угрозы дальнейшего обрушения конструкций не отмечается.

Отдельно сообщается о нарушении работы инфраструктуры. В части Энемского поселения произошло отключение электроснабжения после повреждения и обрыва линий электропередачи. Энергетические службы приступят к восстановительным работам после завершения дополнительного обследования территории и оценки масштаба повреждений.

Также зафиксированы повреждения объектов газовой инфраструктуры в Афипсипском поселении. По предварительным данным, обломками беспилотников был поврежден участок газопровода, что привело к нарушению подачи газа. На месте уже начаты восстановительные работы с участием профильных служб.

Власти уточняют, что, по предварительной информации, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. Ситуация находится под контролем оперативных и аварийных служб, продолжается обследование территории и уточнение последствий падения обломков.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре ночью 11 июня обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный жилой дом. В результате происшествия повреждения получил фасад здания, выбиты стекла, а также произошло возгорание в двух квартирах. На месте работают оперативные и специальные службы.

Мария Удовик