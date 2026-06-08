В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

По словам губернатора, российские военные ведут работу по уничтожению беспилотников с применением различных средств поражения, включая стрелковое оружие. Ситуация находится под контролем профильных служб.

Ранее сообщалось, что в Крыму после атаки БПЛА приостановлено плановое движение поездов. Ночью в результате попадания дрона был поврежден локомотив поезда №68 сообщением Москва—Симферополь.

Вячеслав Рыжков