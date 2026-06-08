В Крыму после ночной атаки БПЛА приостановлено движение поездов

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после ночной атаки беспилотников, в результате которой был поврежден локомотив поезда №68 сообщением Москва—Симферополь. Как сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», пассажиры состава не пострадали. При этом погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После инцидента пассажиров всех поездов, находившихся на территории полуострова, эвакуировали. В настоящее время автобусами в Симферополь доставляют пассажиров поездов №68 Москва—Симферополь, №77 Санкт-Петербург—Симферополь и №7 Санкт-Петербург—Севастополь, отправленных 6 июня.

По состоянию на 6:00 мск задержаны поезда, следующие в Крым. В частности, поезд №316 Адлер—Симферополь отстает от графика на 3,5 часа, №25 Минеральные Воды—Симферополь — примерно на два часа, №92 Москва—Севастополь — на три часа, №173 Москва—Евпатория — на 2,5 часа, а поезд №28 Москва—Симферополь — на 1,5 часа.

Задержки также зафиксированы на маршрутах из Крыма. Поезд №92 Севастополь—Москва отстает от расписания примерно на семь часов, №98 Симферополь—Москва — на 4,5 часа, а поезд №184 Севастополь—Мурманск — примерно на шесть часов.

В компании-перевозчике отметили, что время задержки может изменяться в зависимости от развития ситуации. Актуальную информацию пассажирам предоставляют начальники поездов и проводники. Для консультаций организована работа горячей линии.

Вячеслав Рыжков