Трое пострадавших в ДТП в Ярославской области находятся в тяжелом состоянии

Трое пассажиров, пострадавших в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в Угличском округе, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным информагентства, две женщины находятся в реанимации, один ребенок — в тяжелом состоянии. Несовершеннолетнего планируют госпитализировать в Ярославль. «Его жизни ничего не угрожает»,— добавил источник ТАСС.

Днем 7 июня в деревне Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, который направлялся из Мышкинского района в Углич. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира. Пострадали 20 человек, в том числе двое несовершеннолетних и водитель. Возбуждено уголовное дело.

Алла Чижова