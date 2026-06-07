Выросло число пострадавших при опрокидывании автобуса в Ярославской области

Число пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Угличском округе выросло с 12 до 20. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 7 июня в деревне Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, который направлялся из Мышкинского района в Углич. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе четверо детей.

«В результате ДТП водитель автобуса и 19 пассажиров, в том числе 2 несовершеннолетних, получили травмы»,— сообщили в Госавтоинспекции.

На месте работали полицейские и Угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков. По факту ДТП организована проверка.