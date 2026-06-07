В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус с 32 пассажирами

В Угличском округе в деревне Сверчково днем 7 июня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, в котором находились 32 пассажира, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу»,— уточнил Михаил Евраев.

Он добавил, что утечки топлива не произошло. Дорога в настоящий момент не перекрыта. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. Губернатор пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

UPD: число пострадавших увеличилось до 20. Областное СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Алла Чижова