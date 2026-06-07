Возбуждено дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

Следственные органы СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту аварии с участием экскурсионного автобуса в Угличском округе, в которой пострадали 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Следователями проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим»,— добавили в пресс-службе.

Днем 7 июня в деревне Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, который направлялся из Мышкинского района в Углич. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе четверо детей. Пострадали 20 человек, в том числе двое несовершеннолетних и водитель.

Алла Чижова