Над Кубанью и Крымом сбили БПЛА

В период с 20:00 6 июня до 7:00 7 июня над Россией с помощью средств противовоздушной обороны обезвредили 95 БПЛА самолетного типа. В том числе украинские дроны сбили над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также этой ночью БПЛА перехвачены или уничтожены над Белгородской, Брянской, Ростовской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями и Московским регионом.

6 июня в Сочи трижды объявляли опасность атаки БПЛА. Обломки дрона упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла в рейсовом автобусе, в котором находилось 15 человек.

Маргарита Синкевич