В Сочи обломки украинского дрона упали на дорогу
В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата упали на дорогу. При этом взрывной волной выбило стекла в маршрутке, в которой было 15 пассажиров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Инцидент произошел в Хостинском районе курорта. В сообщении уточняется, что никто не пострадал.
Кроме того, обломки БПЛА найдены в других районах Сочи и Сириусе. На местах обнаружения работают оперативные и специальные службы.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», днем 6 июня в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников.