В Сочи обломки украинского дрона упали на дорогу

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата упали на дорогу. При этом взрывной волной выбило стекла в маршрутке, в которой было 15 пассажиров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Хостинском районе курорта. В сообщении уточняется, что никто не пострадал.

Кроме того, обломки БПЛА найдены в других районах Сочи и Сириусе. На местах обнаружения работают оперативные и специальные службы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», днем 6 июня в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников.

Маргарита Синкевич