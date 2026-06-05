С 2020 года объем финансовых вливаний в кубанскую промышленность вырос в 5,1 раза — почти до 47 млрд руб. В регионе реализуют 45 инвестпроектов на общую сумму 1,2 трлн руб. Какие заводы откроют в ближайшие годы и почему развитие некоторых отраслей замедлилось, в интервью Guide рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько

Фото: Иван Семенец, предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько

Фото: Иван Семенец, предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края

Guide: Как меняется объем инвестиций в промышленность Краснодарского края в последние годы?

Дмитрий Хмелько: Объем капиталовложений в промышленность вырос в 5,1 раза: с 9,1 млрд руб. в 2020 году до 46,6 млрд руб. в 2025-м. В активной стадии реализации находятся 45 промышленных инвестиционных проектов на общую сумму более 1,2 трлн руб. Так, для увеличения выпуска импортозамещающей продукции в Краснодаре модернизируют станкостроительное производство. Объем инвестиций — 6,36 млрд руб. В Крыловском районе строят завод по производству газобетонных изделий. В проект вложено 4,1 млрд руб. В Староминском районе создают производство колесных тракторов. Объем инвестиций — более 1,6 млрд руб.

G: Появились ли в прошлом году новые предприятия и ожидаются ли открытия в 2026 году?

Д. Х.: В прошлом году реализовано пять проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции. В частности, в Белореченском районе завершили реконструкцию и расширили производственные мощности носочной фабрики. В Северском районе построили завод по производству диоксида кремния. В том же районе появился комплекс с новым оборудованием для производства комплектующих картриджей. Кроме того, запущены производство компонентов для жаток в Староминском районе и первая очередь завода по производству посуды из композитного стекла в Армавире.

В этом году планируется завершить модернизацию станкостроительного производства, о котором я уже сказал. Здесь же, в столице Кубани, откроется завод по производству акриловых сополимеров. Кроме того, в Северском районе на финальной стадии находится строительство технологической линии производства органобентонита суспензионным методом, а также создание производства по выпуску импортозамещающей продукции медицинского назначения.

Инвестиционные проекты, реализуемые в промышленности Краснодарского края Модернизация станкостроительного производства для увеличения выпуска импортозамещающей продукции в Краснодаре. Объем инвестиций — 6,36 млрд руб. Срок реализации — 2022–2026 годы.

Объем инвестиций — 6,36 млрд руб. Срок реализации — 2022–2026 годы. Строительство завода по производству газобетонных изделий мощностью 450 тыс. кубометров в год в Крыловском районе. Объем инвестиций — 4,1 млрд руб. Срок реализации — 2024–2027 годы.

Объем инвестиций — 4,1 млрд руб. Срок реализации — 2024–2027 годы. Создание производства колесных тракторов в Староминском районе. Объем инвестиций — 1,64 млрд руб. Срок реализации — 2024–2033 годы.

Объем инвестиций — 1,64 млрд руб. Срок реализации — 2024–2033 годы. Производство комплектующих для протезирования в Северском районе. Объем инвестиций — 1,06 млрд руб. Срок реализации — 2024–2027 годы.

Объем инвестиций — 1,06 млрд руб. Срок реализации — 2024–2027 годы. Строительство импортозамещающего производственного комплекса для производства сополимеров на основе винилацетат-этилена и производства редиспергируемых порошков на основе винилацетата в Краснодаре. Объем инвестиций — 1 млрд руб. Срок реализации — 2022–2028 годы.

Объем инвестиций — 1 млрд руб. Срок реализации — 2022–2028 годы. Создание нового производства по промышленной переработке стекла с последующим увеличением мощности и номенклатуры выпуска конечной продукции в Краснодаре. Объем инвестиций — 2,1 млрд руб. Срок реализации проекта — 2024–2026 годы.

Объем инвестиций — 2,1 млрд руб. Срок реализации проекта — 2024–2026 годы. Завод по производству стеклянной посуды и изделий из жаропрочного стекла в Армавире (2 этапа). Объем инвестиций — 1,8 млрд руб. Срок реализации — 2021–2027 годы.

Объем инвестиций — 1,8 млрд руб. Срок реализации — 2021–2027 годы. Создание нового производства продукции медицинского назначения в Северском районе. Объем инвестиций — 1,6 млрд руб. Срок реализации — 2025–2027 годы.

Объем инвестиций — 1,6 млрд руб. Срок реализации — 2025–2027 годы. Производство радиоаппаратуры дистанционного управления для управления беспилотными летательными аппаратами в Краснодаре. Объем инвестиций — 750 млн руб. Срок реализации — 2025–2028 годы.

Объем инвестиций — 750 млн руб. Срок реализации — 2025–2028 годы. Производство фотоэлектрических преобразователей космического назначения в Краснодаре. Объем инвестиций — 1,9 млрд руб. Срок реализации — 2024–2026 годы. По данным министерства промышленной политики Краснодарского края

G: Как для промышленности Краснодарского края начался 2026 год? Какова динамика отгрузки продукции?

Д. Х.: В январе—феврале 2026 года промышленные предприятия Краснодарского края отгрузили товаров — по курируемым министерством видам деятельности — на 76,9 млрд руб., или 90% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Сокращение объемов производства связано с целым рядом факторов. С одной стороны, это следствие охлаждения экономики. Высокие процентные ставки по кредитам, которые необходимы бизнесу для пополнения оборотных средств, снижают возможности предприятий в плане запуска новых видов конкурентоспособной продукции. Увеличение долговой нагрузки ведет к росту рисков невыполнения обязательств и закрытию производств.

С другой стороны, в каждой отрасли промышленности есть свои особенности. Так, погодные условия не позволили увеличить добычу нерудных строительных материалов: природного песка, гравия, щебня, гипса. Вполне логично, что сокращение объема строительно-монтажных работ повлекло снижение производства строительных материалов: стеклопакетов, портландцемента, клинкера цементного, гипса, изделий строительных из бетона, силикатных блоков. Запуск большого количества новых мощностей в 2025 году с одновременным снижением спроса привел к снижению объемов отгрузки бумажной продукции. Если говорить о легпроме, то производство, к примеру, нательного белья, мужских рубашек и костюмов сдерживает отсутствие долгосрочных контрактов.

При этом некоторые отрасли даже в непростых экономических условиях нарастили обороты. В частности, увеличились объемы производства вулканизированной резины, полимерных изделий, спортивных и детских товаров.

G: Какие отрасли промышленности развиваются наиболее активно?

Д. Х.: Наиболее динамично развиваются отрасли, сумевшие реализовать свой потенциал в программе импортозамещения продукции. Это производство лекарственных средств и медицинских изделий, продукции химической промышленности, радиоэлектроники и тяжелого станкостроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хмелько: «Роботизация становится одним из ключевых направлений развития экономики Краснодарского края»

Фото: Ирина Сигида, предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько: «Роботизация становится одним из ключевых направлений развития экономики Краснодарского края»

Фото: Ирина Сигида, предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края

G: В последнее время в Краснодарском крае набирает обороты производство беспилотников. Расскажите об этом направлении.

Д. Х.: Для развития этого направления создают научно-производственный центр (НПЦ) «Техно­сфера». Главная задача организации в краткосрочной перспективе — сформировать инфраструктуру для разработки, испытания, производства и вывода на рынок беспилотных систем, а также для реализации проектов смежных отраслей. Долгосрочная цель — развитие на Кубани робототехники. Для этого НПЦ будет координировать взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования.

Важным направлением работы НПЦ «Техно­сфера» также станет развитие спроса на продукцию отрасли беспилотных систем и услуги с их использованием, поиск и апробация новых сценариев применения беспилотных и робототехнических систем в различных отраслях экономики Краснодарского края, в том числе при реализации функций и полномочий органами государственной власти.

G: Какие еще отрасли промышленности находятся только в начале своего пути, но имеют большие перспективы роста?

Д. Х.: Роботизация становится одним из ключевых направлений развития экономики Краснодарского края. У нас активно внедряются роботизированные технологии в рамках федеральных и региональных программ, что позволяет повышать производительность, снижать себестоимость продукции и минимизировать производственный брак.

G: Какой вклад промышленные предприятия внесли в пополнение регионального бюджета?

Д. Х.: В консолидированный бюджет Краснодарского края предприятия по основным видам деятельности, относящимся к промышленности, в 2025 году перечислили 27,2 млрд руб. с ростом на 17,4% к 2024 году. Рост поступлений мы видим по НДФЛ — на 13,6%, УСНО — на 4,4%, земельному налогу — на 16% и транспортному — на 2,3%.

В первом квартале 2026 года объем налоговых поступлений от промышленных предприятий продолжил увеличиваться — на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 5,4 млрд руб. Рост поступлений мы отмечаем по НДФЛ — на 10,5%, налогу на прибыль организаций — на 19,8%, земельному налогу — на 4,8%, налогу на имущество организаций — на 3,1%.

Индексы производства по видам экономической деятельности В январе—марте 2026 года в % к соответствующему периоду прошлого года Наименование вида деятельности Индекс Промышленное производство (промышленность) 93,6 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 88,3 Добыча прочих полезных ископаемых 77,3 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 92,9 ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 92,3 Производство пищевых продуктов 98,2 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 91,7 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 104,5 Переработка и консервирование фруктов и овощей 110,1 Производство растительных и животных масел и жиров 91,6 Производство молочной продукции 100,6 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 102,9 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 100,9 Производство прочих пищевых продуктов 97 Производство готовых кормов для животных 110,2 Производство напитков 84,3 Производство текстильных изделий 96,9 Производство одежды 85,6 Производство кожи и изделий из кожи 115,4 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 125,4 Производство бумаги и бумажных изделий 97 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 95,8 Производство кокса и нефтепродуктов 78,7 Производство химических веществ и химических продуктов 146,6 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 99,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий 110,6 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 73,3 Производство металлургическое 91,8 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 90,5 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 89,7 Производство электрического оборудования 71,2 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 57,8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 108,2 Производство прочих транспортных средств и оборудования 93,8 Производство мебели 102,2 Производство прочих готовых изделий 173,9 Ремонт и монтаж машин и оборудования 146,3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 100,6 Производство, передача и распределение электроэнергии 97,8 Производство и распределение газообразного топлива 110,8 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 106,9 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 104,5 Забор, очистка и распределение воды 117,6 Сбор и обработка сточных вод 105,9 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 97,6 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 122,3 По данным Краснодарстата

G: Как в регионе развиваются промышленные парки?

Д. Х.: Десять индустриальных парков Краснодарского края включены в реестр таких промпарков и их управляющих компаний Минпромторга России. Это «Краснодар», «Компрессорный», «ВБ Кубань», «Кубань», «Достояние», «Регион 23», «Копанской», «Русская промышленная корпорация», «Тимашевск». В них уже размещены промышленные производства более 50 резидентов и создано более 3 тыс. рабочих мест. Добавлю, что промышленные технопарки «АЭТЗ» в Армавире и «Галаново» в Кавказском районе вошли в соответствующий реестр Минпромторга России. Поясню, что включение объекта в реестр, во-первых, подтверждает соответствие парка и его управляющей компании всем установленным требованиям. Во-вторых, что тоже немаловажно, дает парку право на получение мер государственной поддержки и льгот на федеральном и региональном уровнях.

На этом мы не останавливаемся и работаем с инвесторами над созданием промпарков в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, а также в Динском, Северском и других районах Краснодарского края.

Кроме того, кубанские предприятия входят в промышленные межрегиональные кластеры, которые также включены в реестр Минпромторга России. Наши производители представлены в восьми объединениях. Это Межрегиональный мебельный кластер Е1, Алюминиевый кластер, Кластер производителей упаковки и напитков, кластер «Бештау», Промышленный кластер производителей добавок для полимеров Рязанской области, Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности, Межрегиональный агропромышленный машиностроительный кластер «Юг», Кластер промышленности социально значимых товаров.

G: Какую поддержку власти оказывают промышленным предприятиям?

Д. Х.: В прошлом году 35 кубанских промышленников получили субсидии на сумму 585,6 млн руб. Еще 41 предприятие воспользовалось финансовой поддержкой Фонда развития промышленности Краснодарского края. Ее объем составил почти 2,5 млрд руб. Также 11 промышленным предприятиям предоставлены гранты в объеме 75 млн руб. на компенсацию части затрат на возмещение процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.

Беседовала Маргарита Синкевич