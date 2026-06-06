Полиция в Анапе поймала 38 нелегальных иностранцев из стран ближнего зарубежья

Полицейские Анапы выявили 38 иностранцев из стран ближнего зарубежья, которые находились и работали здесь с теми или иными нарушениями законодательства. Всех их ждет выдворение. Сообщает ОМВД города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Все задержанные иностранцы трудились в городе в качестве строителей и разнорабочих.

«При проверке документов выяснилось, что 20 из них находятся в России незаконно, 7 осуществляют незаконную трудовую деятельность, 11 нарушили правила въезда на территорию России. В отношении каждого из них составлены протоколы об административном правонарушении. Нелегальных иностранцев ожидает выплата штрафа и выдворение за пределы страны», – отмечается в релизе.

В четверг «Ъ-Кубань» рассказывал, что на четырех строительных объектах Геленджика полицейские выявили восемь нелегальных приезжих.

Михаил Волкодав