На Кубани реализуют 726 инвестпроектов на 4,6 трлн рублей

В Краснодарском крае реализуется 726 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 4,6 трлн руб. Их завершение позволит создать 187 тыс. новых рабочих мест. Об том в интервью «Ъ-Кубань» рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По его словам, на изменения в инвестиционном портфеле региона во многом влияет диверсификация экономики. «Если раньше у нас традиционно лидировали топливно-энергетический комплекс и строительство, то теперь впервые на первые позиции вышли промышленность и индустрия гостеприимства. Это, если так можно выразиться, “новые столпы” деловой активности региона. При этом в инвестпортфеле сохраняются и другие ключевые направления. Прежде всего создание комфортной городской среды, агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая и потребительская сферы»,— рассказал глава региона.

Он отметил, что по итогам 2025 года кубанским властям удалось привлечь в экономику края свыше 1 трлн руб. инвестиций. Это второе значение в истории после абсолютного рекорда 2024 года. В итоге было реализовано 170 крупных проектов на сумму 231,7 млрд руб. и создано 5,3 тыс. новых рабочих мест. Было заключено еще 147 соглашений на 538,2 млрд руб.

«Наш инвестпортфель с 2015 года показывает положительную динамику и по-прежнему остается одним из наиболее значимых в России по своей стоимости и многоотраслевому характеру. Мы завершили его оцифровку. Теперь дорожные карты по всем проектам находятся в цифровом виде, что позволяет не просто фиксировать, а видеть динамику реализации, выявлять узкие места, оперативно подключаться к решению возникающих вопросов и доводить проекты до результата»,— говорит Вениамин Кондратьев.

Еще одна из точек роста, по словам губернатора Краснодарского края, — реализация комплексных проектов развития территорий. Господин Кондратьев отмечает, что Кубань традиционно входит в топ-5 регионов по вовлеченности в планы развития до 2035 года и инфраструктурные проекты. «В целом, по оценкам экспертов, каждый рубль вложений в инфраструктурный проект дает экономике три-пять рублей в виде прямых и косвенных эффектов на ближайшие 15–20 лет»,— резюмировал глава региона.

Подробнее читайте в интервью: «Промышленность и индустрия гостеприимства — новые столпы деловой активности региона»

Михеенко Дмитрий