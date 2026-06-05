«Промышленность и индустрия гостеприимства — новые столпы деловой активности региона»

В 2025 году в экономику Краснодарского края привлечено свыше 1 трлн руб. инвестиций. В регионе реализовали 170 крупных проектов на сумму 231,7 млрд руб. и заключили 147 соглашений на 538,2 млрд руб. Наиболее привлекательными сферами для инвесторов традиционно являются курортный сектор, агропромышленный комплекс, транспортная отрасль и строительство. В последнее время к приоритетным для вложений направлениям добавилась промышленность. Об этом, а также о ключевых проектах, реализующихся в регионе, и мерах поддержки инвесторов — в интервью Guide рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

GUIDE: В чем, на ваш взгляд, заключается преимущество Краснодарского края перед остальными регионами страны для инвесторов?

Вениамин Кондратьев: Краснодарский край традиционно был и остается территорией, привлекательной для инвесторов. Во многом этому способствуют благоприятный климат, выгодное географическое положение и развитая логистика. Также действуют различные меры поддержки, большинство проектов сопровождаем в ручном режиме. И как результат — Кубань стабильно входит в топ-10 наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны по результатам Национального инвестиционного рейтинга.

Мы поддерживаем инвесторов, которые планируют развитие своих предприятий и реализацию проектов у нас в крае, на каждом этапе. Стремимся упрощать все процедуры.

G: Какие сферы экономики региона наиболее интересны для инвестиций?

В. К.: Нам удалось перестроить экономику Кубани и сделать ее диверсифицированной, что помогает успешному развитию региона. Сегодня мы делаем акцент на раскрытии потенциала — прежде всего местного инвестора в санаторно-курортной сфере, комплексном развитии территорий, улучшении логистики. Довольно успешно работаем и над импортозамещением в промышленности, развиваем агропромышленный комплекс, строим социальные объекты, активно благоустраиваем даже самые небольшие территории.

Высокая маржинальность и инвестиционная привлекательность многих отраслей способствует тому, что компании переходят на полный цикл производства с глубокой переработкой сырья, его хранением и сбытом. Уделяем большое внимание выстраиванию и развитию долгосрочных, стабильных отношений в инвестиционной сфере и открыты к эффективному диалогу. Предлагаем потенциальным инвесторам широкие возможности для реализации проектов практически во всех отраслях.

Важно, что благоприятный инвестклимат, политика импортозамещения и технологического суверенитета, высокая маржинальность отраслей позволяют инвесторам расширять бизнес и двигаться в сторону других, иногда даже непрофильных направлений. Например, мы видим тенденцию перехода крупнейших девелоперов в агропромышленный комплекс, курорты и туризм. Также их интересуют обрабатывающие производства, логистика, комплексное развитие территории. Кроме того, многие отрасли являются драйвером роста других направлений. Так, развитие туризма тянет за собой вверх и смежные сферы — транспорта, потребсферы. Все это — результат целенаправленной работы по развитию различных секторов экономики.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, 2025 год, млн руб. Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами Инвестиции в основной капитал — 789 512,2 В том числе: Собственные средства — 409 902,6

Привлеченные средства — 379 609,7 В том числе: кредиты банков — 138 419,4

заемные средства других организаций — 55 581,9

инвестиции из-за рубежа — ... 1

бюджетные средства — 147 153,5 из них: из федерального бюджета — 61 777,2

из бюджетов субъектов РФ — 64 704,0

из местных бюджетов — 20 672,3

средства государственных внебюджетных фондов — ... 1

прочие — 20 254,4 1 Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом №282-ФЗ



По данным Краснодарстата

G: Сколько инвестпроектов реализуют в Краснодарском крае? Какой объем внебюджетных средств привлечен в экономику региона в 2025 году? Какова динамика?

В. К.: На Кубани реализуют 726 инвестпроектов с общим объемом вложений 4,6 трлн руб. Их завершение позволит создать 187 тыс. новых рабочих мест. Во многом на изменения в инвестиционном портфеле влияет диверсификация экономики. Если раньше у нас традиционно лидировали топливно-энергетический комплекс и строительство, то теперь впервые на первые позиции вышли промышленность и индустрия гостеприимства. Это, если так можно выразиться, «новые столпы» деловой активности региона. При этом в инвестпортфеле сохраняются и другие ключевые направления. Прежде всего создание комфортной городской среды, агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая и потребительская сферы.

По итогам 2025 года нам удалось привлечь в экономику свыше 1 трлн руб. инвестиций. Это второе значение в истории после абсолютного рекорда 2024 года. Реализовали 170 крупных проектов на сумму 231,7 млрд руб. и создали 5,3 тыс. новых рабочих мест. Заключили еще 147 соглашений на 538,2 млрд руб.

Наш инвестпортфель с 2015 года показывает положительную динамику и по-прежнему остается одним из наиболее значимых в России по своей стоимости и многоотраслевому характеру. Мы завершили его оцифровку. Теперь дорожные карты по всем проектам находятся в цифровом виде, что позволяет не просто фиксировать, а видеть динамику реализации, выявлять узкие места, оперативно подключаться к решению возникающих вопросов и доводить проекты до результата.

Еще одна из точек роста — реализация комплексных проектов развития территорий. Кубань традиционно входит в топ-5 регионов по вовлеченности в планы развития до 2035 года и инфраструктурные проекты. И мы не будем снижать обороты. В целом, по оценкам экспертов, каждый рубль вложений в инфраструктурный проект дает экономике три-пять рублей в виде прямых и косвенных эффектов на ближайшие 15–20 лет.

Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов, 2025 год, млн руб. Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами Инвестиции в основной капитал — всего — 789 512,2 В том числе Жилые здания и помещения — 40 506,1

Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель — 450 609,4

Машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты — 240 446,1

Объекты интеллектуальной собственности — 31 506,7

Прочие инвестиции — 26 443,9 По данным Краснодарстата

G: Какие инвестиционные проекты реализуются в сфере туризма? На какую общую сумму? Какие наиболее значимые?

В. К.: Традиционно Краснодарский край — лидер в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций в санаторно-курортную отрасль, которая на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Сейчас в этом направлении реализуют 201 проект на общую сумму более 1,3 трлн руб. Только в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме заключили 12 соглашений на 122,7 млрд руб. Их реализация позволит открыть порядка 50 тыс. новых номеров и создать больше 30 тыс. рабочих мест.

В числе лидеров по реализуемым инвестпроектам — Сочи, Анапа и Туапсинский муниципальный округ. А среди значимых объектов можно отметить реконструкцию санатория «Волна» и гостиницы «Приморская» в Сочи, создание гостиничного комплекса вилл и шале в Красной Поляне, строительство современных пятизвездочных отелей и санаторного комплекса в Анапе и многие другие. Такая работа позволяет повышать уровень сервиса на наших курортах и предлагать туристам разнообразные программы отдыха на любой вкус.

G: Назовите наиболее значимые инвестпроекты в сельском хозяйстве Кубани. В каких сферах АПК инвесторы видят интерес?

В. К.: Агропромышленный комплекс — один из ключевых драйверов экономики края. Поэтому мы создаем все условия, чтобы сделать эту отрасль еще более высокотехнологичной. Помогаем модернизировать предприятия и внедрять современные технологии. В результате инвестиции в агропром растут и в прошлом году достигли 60,5 млрд руб.

Среди крупнейших проектов — строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 400 тыс. т в год в Красноармейском районе. В Тбилисском районе строят роботизированную ферму на тысячу коров. В Усть-Лабинском районе возводят мельницу мощностью 300 т в сутки и молочную ферму на 2 тыс. коров.

Кроме того, в Староминском районе появятся завод по производству семян сахарной свеклы полного цикла и цех по обработке семян подсолнечника. В Ейском районе реализуют проект по выращиванию кормовых культур для обеспечения КРС. В станице Раевской под Новороссийском развивают производство салатов в открытом и закрытом грунте: уже построено около 200 теплиц, сейчас работают над второй очередью проекта.

Обновляем и уже действующие предприятия. Так, в Крымском районе реконструируют винзавод, благодаря которому увеличится переработка винограда до 18 тыс. т в сезон.

Все это не просто цифры, а новые рабочие места, налоговые поступления, свежие продукты на столах жителей и гостей края. Инвесторы видят перспективы в агропроме благодаря гибкой системе поддержки проектов, что вселяет уверенность в будущем даже в условиях современных вызовов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае реализуют 726 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 4,6 трлн рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края В Краснодарском крае реализуют 726 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 4,6 трлн рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

G: Какие конкретно меры предпринимают органы исполнительной власти для стабилизации экономической ситуации и привлечения инвесторов в регион? Насколько важно сохранять денежную планку по сумме инвестиций?

В. К.: Действительно, мы живем в условиях серьезных вызовов — ощущаем следствие охлаждения экономики страны, по-прежнему сохраняется давление санкций, а стратегически важные предприятия региона регулярно подвергаются атакам беспилотников. Объективные обстоятельства сказываются на текущих показателях. Однако мы не ищем оправданий, а действуем: находим новые решения и используем имеющиеся возможности. В крае для этого создана вся необходимая база. Существующие меры поддержки работают эффективно. Мы постоянно анализируем их работу и, если нужно, оперативно вносим коррективы или внедряем новые инструменты. Поддержка бизнеса сегодня в приоритете. Мы понимаем, насколько важно сохранить деловую активность, и делаем для этого все возможное.

Все инвестиционные предложения размещены в открытом доступе на Инвестиционном портале и Инвестиционной карте Краснодарского края. Как рассказывал ранее, на каждом этапе реализации проекта — от принятия инвестиционного решения до ввода объекта в эксплуатацию — предусмотрено комплексное сопровождение. В частности, инвесторам помогают с подбором площадок и консультируют по действующим преференциям. За последние шесть лет количество мер поддержки выросло в четыре раза и достигло 225. Активную работу в этом направлении ведут региональные Фонд развития промышленности, Фонд развития инноваций, Фонд развития бизнеса, Фонд микрофинансирования и Центр поддержки экспорта.

Также в крае шесть лет назад внедрен региональный инвестиционный стандарт Минэкономразвития РФ. Его работу обеспечивает Агентство по привлечению инвестиций, действующее по принципу «одного окна». Говоря простыми словами, Агентство выступает навигатором для инвестора: помогает сориентироваться в сроках и инстанциях, отслеживает проект и решает вопросы с инфраструктурой и административными барьерами. В числе ключевых услуг — сопровождение проектов, получение налоговых льгот и кредитов, аудит земельных участков, экспертиза градостроительной документации, а также оптимизация техусловий инженерных коммуникаций и ускорение подключения к сетям для экономии средств.

Мы заинтересованы в развитии экономики региона, поэтому для нас важен каждый инвестор и проекты любого масштаба. Готовы работать как с крупными, стратегически важными партнерами, так и с малым и средним бизнесом, создающим рабочие места.

Беседовал Дмитрий Михеенко