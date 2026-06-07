Минздрав Кубани: пациенты с ВИЧ живут более 30 лет при должной терапии

Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией в Краснодарском крае при условии регулярного приема терапии и диспансерного наблюдения составляет в среднем более 30 лет после постановки диагноза. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией, которые наблюдаются у врача и принимают терапию, составляет в среднем более 30 лет после постановки диагноза. Главное условие — регулярный прием антиретровирусной терапии и диспансерное наблюдение», — говорится в ответе министерства на запрос.

Как уточнили в региональном минздраве, в настоящее время в Краснодарском крае проживает 25 тыс. человек с подтвержденным ВИЧ-статусом. При этом за последние пять лет число положительных лабораторных результатов на ВИЧ в регионе снизилось на 17% — в том числе благодаря масштабной информационно-профилактической работе и доступности тестирования.

Основным путем передачи инфекции остается незащищенный половой контакт — на него пришлось 80% новых случаев в 2025 году. Второй по распространенности путь — через кровь при совместном использовании нестерильных игл и шприцев. При этом за последние годы на Кубани не зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи.

Наталья Решетняк