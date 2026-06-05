Дело против новороссийской клиники «Новомед» рассмотрят в закрытом режиме

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение рассматривать в закрытом режиме дело по иску Росздравнадзора к новороссийской клинике «Новомед». Надзорное ведомство просит привлечь медицинскую организацию к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий, пишет «Ъ-Новороссийск».

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Иск поступил в производство суда 8 апреля 2026 года. При этом в материалах заявления не раскрываются конкретные нарушения, которые Росздравнадзор вменяет медицинскому учреждению. В случае признания вины юридическому лицу может грозить штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ, судебные заседания могут проводить в закрытом режиме в случаях, когда открытое рассмотрение способно привести к разглашению охраняемой законом информации. В частности, речь может идти о сведениях, относящихся к медицинской тайне.

По данным открытых реестров, ООО «Новомед» зарегистрировали в Новороссийске в ноябре 2004 года. Основным видом деятельности компании является работа больничных организаций. С 2006 года должность генерального директора занимает Вера Глоба, которая также выступает единственным учредителем общества.

За последние годы клиника увеличила численность персонала. Если в 2018 году в организации работали 106 человек, то к 2025 году штат вырос до 168 сотрудников. Финансовые показатели компании также демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года выручка достигла 519,9 млн руб., что на 19,2% больше показателя 2024 года, когда она составляла 436 млн руб. Чистая прибыль сохранилась на высоком уровне и составила 77,5 млн руб., однако по сравнению с предыдущим годом сократилась на 2,4%.

Рассмотрение административного дела проходит на фоне расследования уголовного дела, возбужденного после смерти восьмилетнего ребенка в филиале «Новомед Дети» 12 мая. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю ведет расследование по ч. 2 ст. 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. В самой клинике сообщили о проведении собственного служебного расследования обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик