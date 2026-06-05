Рассмотрение иска Росздравнадзор к клинике «Новомед» закрыли от публики

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит в закрытом режиме дело в отношении новороссийской клиники «Новомед», которую Росздравнадзор просит привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий), узнал «Ъ-Новороссийск».

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Иск был принят к производству 8 апреля 2026 года. Конкретные нарушения, вменяемые клинике, в заявлении ведомства не раскрываются.

Максимальное наказание по данной статье для юрлиц предусматривает штраф от 100 до 200 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно АПК РФ, арбитражное дело могут закрыть от публики, если открытое разбирательство может привести к разглашению охраняемой законом тайны, например, медицинской.

По данным Rusprofile, ООО «Новомед» ведет деятельность с ноября 2004 года и зарегистрировано в Новороссийске. Основной профиль — работа больничных организаций. Компанией с 2006 года руководит генеральный директор Вера Глоба, которая также является единственным учредителем. Штат компании за последние годы вырос: со 106 сотрудников в 2018 году до 168 в 2025-м. Финансовые показатели ООО «Новомед» демонстрируют устойчивый рост. Выручка в 2025 году достигла 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 2024 годом (436 млн руб.). Чистая прибыль остается стабильно высокой — 77,5 млн руб., хотя и снизилась на 2,4% относительно предыдущего года.

Судебное разбирательство проходит на фоне уголовного дела, возбужденного после смерти восьмилетнего ребенка в филиале клиники «Новомед Дети» 12 мая. СУ СК России по Краснодарскому краю расследует дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. В клинике проводится собственное служебное расследование.

Наталья Решетняк