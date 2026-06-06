В медучреждениях Кубани не выявлено ни одного случая заражения ВИЧ при лечении

В Краснодарском крае за последние годы не зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае внутрибольничных случаев заражения ВИЧ-инфекции при оказании медицинской помощи не зарегистрировано», — говорится в ответе министерства на соответствующий запрос.

По данным министерства, за последние пять лет число положительных лабораторных результатов на ВИЧ в крае снизилось на 17%. В настоящее время в регионе проживает 25 тыс. человек с подтвержденным ВИЧ-статусом. Основным путем передачи инфекции остается незащищенный половой контакт — на него пришлось 80% новых случаев в 2025 году. Второй по распространенности путь — через кровь при совместном использовании нестерильных игл и шприцев.

В минздраве Кубани добавили, что системная работа по профилактике ВИЧ-инфекции продолжается, включая информирование населения и проведение бесплатных тестирований в трудовых коллективах, учебных заведениях и местах массового скопления людей.

Наталья Решетняк