«ВодоходЪ Экспресс» не будет возобновлять рейсы из Новороссийска в Сочи

Проект пассажирских перевозок на морской линии, соединявшей Новороссийск, Геленджик и Сочи, признан нерентабельным. Возобновление рейсов на данном маршруте не планируется. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на PR-менеджера ООО «ВодоходЪ» Екатерину Князькину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В компании отметили, что рентабельность проекта не соответствовала ожиданиям, поэтому решение о прекращении работы является окончательным.

Ранее стало известно, что «ВодоходЪ Экспресс» (дочернее предприятие группы «ВодоходЪ») с 1 июня прекратил выполнение рейсов по данному маршруту, который соединял три крупных города черноморского побережья. Сервис проработал два года.

Морское сообщение с использованием судов на подводных крыльях «Комета» было запущено компанией в мае 2024 года. Рейсы выполнялись ежедневно согласно утвержденному расписанию. Проект должен был обеспечить транспортную доступность между ключевыми курортными зонами Краснодарского края. Путешествие из Геленджика в Сочи занимало 4 часа 15 минут, а из Новороссийска — 5 часов 30 минут.

Алина Зорина