Морское сообщение между Новороссийском и Сочи возобновлять не планируют
Проект по перевозке пассажиров на морской линии Новороссийск—Геленджик—Сочи, реализованный компанией «ВодоходЪ экспресс» (дочернее предприятие группы «ВодоходЪ»), признан нерентабельным. Возобновление рейсов на данном маршруте не планируется. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила PR-менеджер ООО «ВодоходЪ» Екатерина Князькина.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
«Рентабельность проекта по перевозке пассажиров на морской линии Новороссийск—Геленджик—Сочи не соответствовала ожиданиям. Возобновление не планируется»,— сказала она.
Ранее стало известно, что «ВодоходЪ экспресс» с 1 июня прекратил выполнение рейсов по данному маршруту, который соединял три крупных города черноморского побережья. Сервис проработал два года.
Морское сообщение с использованием судов на подводных крыльях «Комета» было запущено компанией в мае 2024 года. Рейсы выполнялись ежедневно согласно утвержденному расписанию. Проект должен был обеспечить транспортную доступность между ключевыми курортными зонами Краснодарского края.
Путешествие из Геленджика в Сочи занимало 4 часа 15 мин, а из Новороссийска — 5 часов 30 мин. Судно отправлялось с сочинского морского вокзала (причал №7) и прибывало на морвокзал Новороссийска. В Геленджике причаливало на пассажирский пирс №1.