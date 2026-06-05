Очередь из 620 машин скопилась перед Крымским мостом
По данным на 13:00 мск, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи зафиксировано скопление из 620 автомобилей. Информация опубликована в канале о ситуации на подходах к мосту в соцсетях.
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Водители ожидают проезда более двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя днем 5 июня ликвидировали семь беспилотников. Утром над муниципалитетом сбили три БПЛА.