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Очередь из 620 машин скопилась перед Крымским мостом

По данным на 13:00 мск, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи зафиксировано скопление из 620 автомобилей. Информация опубликована в канале о ситуации на подходах к мосту в соцсетях.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Водители ожидают проезда более двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя днем 5 июня ликвидировали семь беспилотников. Утром над муниципалитетом сбили три БПЛА.

Анна Гречко

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