Очередь из 620 машин скопилась перед Крымским мостом

По данным на 13:00 мск, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи зафиксировано скопление из 620 автомобилей. Информация опубликована в канале о ситуации на подходах к мосту в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Водители ожидают проезда более двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя днем 5 июня ликвидировали семь беспилотников. Утром над муниципалитетом сбили три БПЛА.

Анна Гречко