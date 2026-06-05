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Над Севастополем сбили еще три БПЛА

Над территорией Севастополя сбили еще три беспилотника, военные отражают атаку ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в городе работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Фиолента и мыса Херсонес.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— заявил Михаил Развожаев.

Утром 5 июня «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника.

Алина Зорина

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