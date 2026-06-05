Над Севастополем сбили еще три БПЛА
Над территорией Севастополя сбили еще три беспилотника, военные отражают атаку ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, в городе работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Фиолента и мыса Херсонес.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— заявил Михаил Развожаев.
Утром 5 июня «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника.