Над Севастополем сбили еще три БПЛА

Над территорией Севастополя сбили еще три беспилотника, военные отражают атаку ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в городе работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Фиолента и мыса Херсонес.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— заявил Михаил Развожаев.

Утром 5 июня «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника.

Алина Зорина