В марте число сделок по долевым договорам в Адыгее выросло в 1,5 раза

По данным «Авито Недвижимости», подготовленным для «Ъ-Кубань», рынок новостроек в Адыгее демонстрирует заметный рост покупательской активности: в марте 2026 года число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) увеличилось на 52% год к году. Участники рынка связывают динамику с появлением новых жилых проектов и развитием инфраструктуры в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае в тот же период зафиксирована умеренная коррекция: количество сделок по ДДУ снизилось на 5% по сравнению с мартом 2025 года. По оценкам аналитиков, это может указывать на перераспределение спроса в пользу готового жилья. При этом объем рынка в регионе существенно выше — число сделок на Кубани примерно в пять раз превышает показатели Адыгеи.

Согласно данным витрины «Авито Недвижимости» на март 2026 года, средняя стоимость лота в Адыгее составила 7,8 млн руб., а цена квадратного метра — 161 тыс. руб. В Краснодарском крае эти показатели заметно выше: 11,9 млн руб. и 240 тыс. руб. соответственно.

На рынке вторичного жилья в Адыгее интерес пользователей платформы вырос на 13% год к году, тогда как в Краснодарском крае — на 1%. При этом по числу заключенных договоров купли-продажи в марте 2026 года динамика различалась: в Адыгее рост составил 3%, в Краснодарском крае — 18%.

Структура спроса также различается по типам жилья. В Адыгее наибольший рост интереса зафиксирован к студиям (+24%), однокомнатным (+19%), а также двух- (+8%) и трехкомнатным квартирам (+11%). В Краснодарском крае более выраженная динамика наблюдается в сегменте двухкомнатных квартир (+6%) и объектов с четырьмя и более комнатами (+9%).

Ценовая динамика на вторичном рынке в обоих регионах остается умеренной. В Адыгее средняя стоимость квартиры увеличилась до 5 млн руб. (+3% год к году), в Краснодарском крае — до 8,9 млн руб. (+3%). Стоимость квадратного метра составила 103 тыс. руб. и 176 тыс. руб. соответственно.

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичный рынок демонстрирует устойчивый рост спроса при стабильной ценовой динамике, что соответствует общероссийскому тренду на увеличение доли готового жилья в структуре сделок.

По данным площадок «Домклик» и «СберИндекс» за март 2026 года, на рынке новостроек сохраняется значительный ценовой разрыв с вторичным сегментом. На Кубани медианная цена по фактическим сделкам в первичном сегменте достигла 170,9 тыс. руб. за кв. м против 149,3 тыс. руб. на «вторичке». В Адыгее разница выражена сильнее: 156,5 тыс. руб. против 97,4 тыс. руб. за кв. м.

Вячеслав Рыжков