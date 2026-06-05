В Новороссийске возведут 905 тысяч квадратных метров жилья к 2035 году

К 2035 году в Новороссийске объем жилищного строительства достигнет 905 тыс. кв. м. В целом в Краснодарском крае строят 8,2 млн кв. м жилья, которое будут сдавать в эксплуатацию в 2026–2035 годах, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем жилищного строительства в Краснодарском крае достиг 8,2 млн кв. м. Девелоперы активны в Новороссийске (905 тыс. кв. м) и Анапе (570 тыс. кв. м), где спрос поддерживается внутренней миграцией и развитием курортной инфраструктуры.

Вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина заявила, что 5,8 млн кв. м из общего объема приходится на Краснодар. В Адыгее объем жилищного строительства составляет 1 млн кв. м.

Прогнозируется рост цен на жилье на 5–10% в зависимости от расположения и сегмента. Наибольший рост ожидается в домах бизнес-класса с развитой комплексной инфраструктурой в крупных городах — Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Алина Зорина