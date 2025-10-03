В Рыбинске построят «Адмиральский квартал»

В Рыбинске на свободном от застройки поле создадут «Адмиральский квартал», который будет состоять из семи жилых комплексов, школы и детского сада. Также определены места для строительства церкви и бассейна. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Рыбинск

Квартал будет рассчитан на 10 тыс. жителей, общая площадь застройки составит 250 тыс. кв.м. Господин Рудаков рассказал, что реализацией проекта займется калининградский застройщик. По информации СМИ, речь идет об ООО «Специализированный застройщик „Аксиома“». На месте будущего строительства побывал представитель компании — руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА», почетный строитель России Виктор Иванюк.

«Его компания имеет успешный опыт строительства "города в городе". Это не точечная застройка, а комплексное развитие территории. Поле будет носить название "Адмиральский квартал" — отсылка к нашему великому земляку адмиралу Федору Ушакову»,— написал Дмитрий Рудаков.

Создавать проект будут несколько архитектурных мастерских. После разработки его представят на градсовете. Через год планируется начать строительство.

