В Ярославле началась застройка 13-го микрорайона

В Ярославле стартовала реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) 13-го микрорайона в Дзержинском районе. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

На месте будущего жилого комплекса состоялась закладка бетонной плиты и капсулы.

«Сегодня мы видим начало масштабного строительства — вырытый котлован и первую плиту под фундамент первого дома. В рамках проекта появится 160 000 кв. м жилья. Прямо здесь, в границах развиваемой территории, будут построены два детских сада на 220 и 175 мест, а также современная школа на 675 мест»,— напомнил господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что разрешение выдано на первую очередь строительства — ЖК «Большая Медведица». Он включает 9-этажные монолитно-кирпичные дома и подземный паркинг. В квартирах ЖК будут сауны, на крышах и на первом этаже — общественные и индивидуальные террасы. На первых этажах разместятся кафе и другие общественные места. Разрешение на строительство будет действовать до марта 2029 года.

Застройщиком выступает ООО «СЗ Альтернатива», руководит компанией глава двух калининградских строительных организаций. Строительство ЖК в 13-м микрорайоне — это проект федерального девелопера «RусскаЯ ЕвропА».

Алла Чижова