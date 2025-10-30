В Ярославль может прийти крупный застройщик из Кирова «Железно»

Комплексным развитием территории (КРТ) в районе улицы Пожарского в Ярославле может заняться зарегистрированное в Кирове ООО Специализированный застройщик «Железно 5». Это следует из протокола о результатах аукциона на право КРТ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что застроить планируется участок в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Начальная цена аукциона составляла 233,7 млн руб. Торги были намечены на 29 октября, но признаны несостоявшимися, так как на них заявился только один участник — «Железно 5». При этом согласно Градостроительному кодексу РФ договор может быть заключен с единственным участником, если он подпишет его в течение 30 дней.

ООО Специализированный застройщик «Железно 5» зарегистрировано в октябре 2024 года. Компания учреждена ООО «Железно Финанс», 51% которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет известный кировский предприниматель Константин Гозман. Ему принадлежит ряд строительных компаний, входящих в ГК «Железно». Они работают в Кирове, Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге и Перми. Господин Гозман являлся депутатом Законодательного собрания Кировской области. В этом статусе, по данным Forbes, в 2020 году вошел в рейтинг «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020», заняв 66 позицию.

Чистая прибыль ООО «Железно Финанс» составила в 2024 году 926,9 млн руб. По данным «Единого ресурса застройщиков», ГК «Железно» построила 114 домов площадью 793,07 кв. м, сейчас строится 319,78 кв. м в 32 домах.

Аукцион на право КРТ на Пожарского проходит второй раз. В сентябре на торги не поступило ни одной заявки. На участке площадью 259 тыс. кв. м можно построить жилые МКД не выше 18 этажей, многоуровневые парковки, поликлиники, объекты клубного типа, спорткомплексы и другие объекты.

Антон Голицын