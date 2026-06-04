Шесть участников «Дня БиоПоля» получили сертификаты на обучение в ФНЦБЗР

В Краснодаре по итогам агрофорума «День БиоПоля 2026» шесть участников стали победителями лотереи и получили сертификаты на обучение по программам Федерального научного центра биологической защиты растений (ФНЦБЗР). Еще четыре сотрудника центра были удостоены наград федерального уровня за высокий профессионализм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФНЦБЗР Фото: пресс-служба ФНЦБЗР

Церемония награждения завершила деловую программу мероприятия, прошедшего на базе ФНЦБЗР. Победителям розыгрыша вручили три сертификата на бесплатное получение услуг дополнительного образования по любой из программ центра и три сертификата со скидкой 50%.

В ходе форума работала выставка технологий защиты и питания растений, где свои решения представили 15 компаний-производителей и разработчиков, а также научные лаборатории центра. Гостям продемонстрировали системы защиты озимой пшеницы, кукурузы и чечевицы по технологиям интегрированного и органического земледелия, а также разработки в области фитосанитарного мониторинга.

Как отметила директор ФНЦБЗР Анжела Асатурова, к участию приглашались компании, которые способны предложить не отдельные препараты, а комплексные системы защиты и питания растений. Если производители не могли сформировать такие решения самостоятельно, к работе подключались эксперты научного центра, адаптируя схемы под особенности конкретных продуктов.

«Мы остаемся ключевым аграрным регионом страны, а наше учреждение — единственное профильное федерального уровня в этом направлении. Поэтому проведение мероприятий на нашей площадке принципиально важно для нас. При этом мы видим потенциал и для выездных форматов внутри края — например, на базе хозяйств, с которыми уже выстроены партнерские отношения и реализуются совместные программы»,— заявила госпожа Асатурова.

Отдельное внимание на площадке уделили перспективам развития биологических методов защиты растений и органического производства. В рамках деловой программы состоялась дискуссия о современных подходах к защите и питанию сельхозкультур, сертификации органической продукции и внедрении экологизированных технологий.

Приглашенный спикер — председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров подчеркнул, что биологические препараты становятся все более востребованными на фоне роста устойчивости вредителей и болезней к химическим средствам защиты. По его словам, изучение многолетних наработок специализированного научного центра позволяет аграриям быстрее внедрять эффективные решения, снижать затраты и повышать урожайность.

«По итогам уборочной кампании планируется опубликовать результаты 18 опытов, включающих химические, смешанные, биологические и органические схемы защиты растений, с указанием состава обработок, стоимости препаратов и урожайности»,— резюмировал господин Юров.

Завершился «День БиоПоля 2026» экскурсиями по научным лабораториям центра. Всего участие в мероприятии приняли более 150 представителей агробизнеса, научного сообщества, органов власти и производителей сельскохозяйственного оборудования.

Анна Гречко