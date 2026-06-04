Шесть участников «Дня БиоПоля» получили сертификаты на обучение в ФНЦБЗР
На агрофоруме в Краснодаре отметили наградами сотрудников научного центра
В Краснодаре по итогам агрофорума «День БиоПоля 2026» шесть участников стали победителями лотереи и получили сертификаты на обучение по программам Федерального научного центра биологической защиты растений (ФНЦБЗР). Еще четыре сотрудника центра были удостоены наград федерального уровня за высокий профессионализм.
Фото: пресс-служба ФНЦБЗР
Церемония награждения завершила деловую программу мероприятия, прошедшего на базе ФНЦБЗР. Победителям розыгрыша вручили три сертификата на бесплатное получение услуг дополнительного образования по любой из программ центра и три сертификата со скидкой 50%.
В ходе форума работала выставка технологий защиты и питания растений, где свои решения представили 15 компаний-производителей и разработчиков, а также научные лаборатории центра. Гостям продемонстрировали системы защиты озимой пшеницы, кукурузы и чечевицы по технологиям интегрированного и органического земледелия, а также разработки в области фитосанитарного мониторинга.
Как отметила директор ФНЦБЗР Анжела Асатурова, к участию приглашались компании, которые способны предложить не отдельные препараты, а комплексные системы защиты и питания растений. Если производители не могли сформировать такие решения самостоятельно, к работе подключались эксперты научного центра, адаптируя схемы под особенности конкретных продуктов.
«Мы остаемся ключевым аграрным регионом страны, а наше учреждение — единственное профильное федерального уровня в этом направлении. Поэтому проведение мероприятий на нашей площадке принципиально важно для нас. При этом мы видим потенциал и для выездных форматов внутри края — например, на базе хозяйств, с которыми уже выстроены партнерские отношения и реализуются совместные программы»,— заявила госпожа Асатурова.
Отдельное внимание на площадке уделили перспективам развития биологических методов защиты растений и органического производства. В рамках деловой программы состоялась дискуссия о современных подходах к защите и питанию сельхозкультур, сертификации органической продукции и внедрении экологизированных технологий.
Приглашенный спикер — председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров подчеркнул, что биологические препараты становятся все более востребованными на фоне роста устойчивости вредителей и болезней к химическим средствам защиты. По его словам, изучение многолетних наработок специализированного научного центра позволяет аграриям быстрее внедрять эффективные решения, снижать затраты и повышать урожайность.
«По итогам уборочной кампании планируется опубликовать результаты 18 опытов, включающих химические, смешанные, биологические и органические схемы защиты растений, с указанием состава обработок, стоимости препаратов и урожайности»,— резюмировал господин Юров.
Завершился «День БиоПоля 2026» экскурсиями по научным лабораториям центра. Всего участие в мероприятии приняли более 150 представителей агробизнеса, научного сообщества, органов власти и производителей сельскохозяйственного оборудования.