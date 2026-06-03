15 компаний представили технологии защиты растений на «Дне БиоПоля» в Краснодаре

В Краснодаре на базе Федерального научного центра биологической защиты растений (ФНЦБЗР) состоялся «День БиоПоля – 2026». Мероприятие собрало более 150 представителей агропромышленного комплекса (АПК), науки и органов власти, включая 15 компаний-производителей и разработчиков средств защиты и питания растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Организатором выступил ФНЦБЗР при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани», Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Союза органического земледелия и других партнёров.

Среди участников были сельхозтоваропроизводители, производители средств питания и защиты растений, представители власти, научных организаций и производители сельхозоборудования. Им продемонстрировали передовые технологии интегрированного, экологизированного и органического земледелия.

Экспозиции включали решения для интегрированного и органического земледелия, системы фитосанитарного мониторинга и сельхозтехнику для экологизированного производства. В демонстрационной части показали технологии защиты озимой пшеницы, кукурузы и чечевицы.

Отдельный блок посвятили дискуссии о проблемах защиты и питания растений в органическом земледелии. В ней участвовали представители науки, агрохолдингов и производители агрохимии, включая «Бондюэль-Кубань» и «ЕвроХим». Обсуждались также и вопросы сертификации и эффективности биологических средств.

В течение дня работала выставка-ярмарка органической продукции. Завершилось мероприятие экскурсиями в лаборатории центра, церемонией награждения и розыгрышем призов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае и в Адыгее в 2026 году планируют проверить 10 млн т пшеницы. Контроль будет осуществляться с использованием автоматических индикаторов риска. В частности, внимание инспекторов могут привлечь случаи, когда заявленный объем урожая превышает средние показатели по району более чем на 50%.

Никита Бесстужев