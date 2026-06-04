Спрос на покупку апартаментов в Крыму и Севастополе сократился вдвое

В 2025 году количество сделок по продаже недвижимости достигло 5 тыс. ед., в том числе 2,4 тыс. ед. в классических апарт-отелях. Спрос оказался на уровне 2024 года. В первом квартале 2026 года количество сделок сократилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Причиной падения спроса стал рост цен и достижение ими предельного значения покупательной способности, а также обострение конкуренции с апарт-отелями других курортов страны. Рынок апартаментной недвижимости России переживает не лучшее время. Негативно сказывается охлаждение экономики, инфляция и рост налоговой нагрузки на бизнес, высокие ставки по кредитам, нестабильная политическая обстановка. Крым также испытывает на себе все эти факторы, что, вероятно, негативно отразится на количестве сделок и динамике цен в 2026 году»,— прокомментировала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Падение спроса на апартаменты произошло на фоне высокой базы прошлого года, считают эксперты. По мнению CEO и основателя агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольги Изосиной, рынок постепенно переходит из стадии быстрого восстановительного роста в фазу более зрелой конкуренции.

«Одним из наиболее чувствительных факторов для рынка остается информационный фон, связанный с атаками БПЛА и общей новостной повесткой вокруг безопасности региона. Подобные события, безусловно, оказывают влияние на спрос, однако важно понимать характер этого воздействия. В первую очередь атаки БПЛА чаще влияют на эмоциональное восприятие рынка со стороны части потенциальных покупателей, особенно тех, кто рассматривает покупку впервые или слабо знаком с регионом. Это может временно удлинять цикл принятия решения или заставлять откладывать сделки. При этом практика последних лет показывает, что системного обрушения спроса такие события не вызывают»,— прокомментировала эксперт.

Развитие рынка недвижимости на полуострове сдерживает низкая осведомленность потенциальных покупателей о том, что строится в Крыму и Севастополе, считает эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев. «Республика, являясь одним из самых динамично растущих рынков недвижимости, достаточно редко упоминается в федеральных СМИ в этом ключе»,— отмечает эксперт. По его оценкам, нестабильность спроса месяц к месяцу связанна с перестройкой моделей продаж у девелоперов и адаптацией покупателей к новым условиям.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», девелоперы в первом квартале 2026 года выручили 20,3 млрд руб. от продажи жилья в Крыму и Севастополе, спрос на квартиры вырос на 36%.

Маргарита Синкевич