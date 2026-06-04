Девелоперы выручили 20,3 млрд рублей от продажи жилья в Крыму и Севастополе

Объем продаж жилья на первичном рынке в Крыму и Севастополе в первом квартале 2026 года достиг 20,3 млрд руб. Это на 31% больше, чем в январе—марте 2025 года, и на 80% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина со ссылкой на данные аналитической платформы BNMAP.pro, которая аккумулирует сведения по зарегистрированным сделкам с жилой недвижимостью на первичном рынке полуострова на основании договоров долевого участия (ДДУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По мнению эксперта, такая динамика показывает, что интерес инвесторов к полуострову продолжает укрепляться, а рынок переходит из стадии недооцененного в фазу активного роста. Для инвесторов это означает возможность входа в развивающийся рынок с сохраняющимся потенциалом капитализации.

«Курортная недвижимость в Крыму все чаще рассматривается не только как формат для отдыха, но и как инструмент сохранения капитала и получения арендного дохода. В сегменте апартаментов спрос сохраняется на площади от 20 кв. м, тогда как в жилых проектах покупатели чаще ориентируются на функциональные компактные форматы. При текущем турпотоке и ограниченности предложения качественных объектов рынок сохранит потенциал дальнейшего роста стоимости и арендной доходности, особенно в курортных локациях»,— прокомментировал руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер.

По его словам, рост стоимости жилья поддерживает инвестиционную привлекательность курортной недвижимости полуострова, особенно в сегменте сервисных апартаментов и качественных проектов у моря.

«Наиболее высокий спрос сохраняется на Южном берегу Крыма — в Ялте и Алуште, где ограничено предложение в премиальном сегменте. Одновременно растет интерес к западному побережью — Сакам и Евпатории. Эти локации привлекают более доступным порогом входа, развитием туристической инфраструктуры и активным развитием сервисных форматов недвижимости. Севастополь также сохраняет устойчивую инвестиционную привлекательность благодаря сочетанию туристического и внутреннего спроса»,— рассказал Юрий Цукер.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в первом квартале 2026 года в Крыму и Севастополе продано 2,4 тыс. квартир, что на 36% выше аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость квадратного метра жилья на полуострове снизилась на 4%.

Маргарита Синкевич