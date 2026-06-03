Адвокат требует проверить дипломы врачей новороссийской клиники после смерти ребенка

Защита семьи 8-летнего мальчика, скончавшегося в частной клинике Новороссийска, настаивает на проверке образования медперсонала клиники. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал адвокат потерпевших, заместитель председателя экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор центра «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, следствие детально восстанавливает хронологию трагедии: назначен комплекс экспертиз, допрашиваются сотрудники клиники, а контролирующие ведомства совместно с СК проводят собственные проверки.

«С нашей стороны проводится работа по анализу предоставленной медицинской документации. Мы готовим вопросы на судебно-медицинскую экспертизу и участвуем в следственных действиях»,— сообщил адвокат.

Кроме того, по имеющимся у адвоката данным, гибель 8-летнего пациента могла быть не первым летальным исходом в данной клинике.

«У надзорных органов есть все законные основания обратиться в суд с требованием о приостановлении действия или полном аннулировании лицензии на медицинскую деятельность. Если говорить о юридическом лице, то при пассивной позиции контролирующих органов есть риск отделаться только штрафами»,— подчеркнул Николай Чернышук.

Адвокат не исключил, что клиника может попытаться переложить вину на конкретного врача или медсестру, уволить их и продолжить работу под тем же или измененным брендом.

«Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы добиться полной правовой оценки действий персонала клиники, и в случае наличия реальной угрозы для жизни детей мы будем настаивать на прекращении существования этого медицинского учреждения»,— резюмировал он.

В новороссийской частной клинике 12 мая скончался восьмилетний пациент. Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Александра Локтионова